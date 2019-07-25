Göçmen anne çok yalvardı ama...

BUGÜN NELER OLDU

Meksika'dafederal polis, Veracruz eyaletinde bir kamyon kasasında günlerce aç ve susuz tutulan 150 göçmeni buldu. Çoğu Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan, 6'sı ise Ekvador'dan gelen göçmenler arasında 66 çocuk ve 36 kadın bulunuyordu. Kaçak göçmenlerden birinin ABD askerine sınırı geçmek için yalvardığı o anlar objektiflere böyle yansıdı. Kabul edilmeyen kadın yaşındaki çocuğuna sarılıp çaresizlik gözyaşları döktü. Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde bir otoyolda, göçmenlerin bulunduğu kamyonun şeridinden çıkıp polis devriye aracına çarpacak gibi olması üzerine, polisin aracı yolun kenarına çektiği belirtildi.