Maraş, Türk idaresinde yerleşime açılacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehrine bağlı olan ve bir dönem turizm cenneti olarak anılan, ancak 45 yıldır hayalet şehre dönen Maraş'ta dün envanter çalışmaları başlatıldı. Ekipler, Maraş'taki yıkık ve harap binaların sayımını gerçekleştirdi ve ayrıca tapularla, belgelerle, vakıf malları da dahil olmak üzere tüm mal mülk ve zenginlikleri de kayıt altına almak için çalışmalar yürüttü. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Envanter çalışmasından sonra diğer adımlar da atılacaktır. Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde yerleşime açılmasıdır" dedi.Başbakan Tatar, "Şu anda gerek Vakıflar İdaresi gerek Ankara dahil diğer merkezler üzerinden daha fazla belgeye ulaşıldı. Bu çalışmalar büyük yankı uyandırdı" dedi. "KKTC yoluna devam ediyor" diyen Tatar şöyle devam etti: "20 Temmuzu hep birlikte kutladık. Barış Harekâtının 45'inci yıldönümünde gelinen aşamada, Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bizim için önemli olan KKTC'nin ekonomik yapısını güçlendirmek, halkımıza daha fazla umut verebilmek." Maraş'taki envanter çalışmalarına katılan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Bu inceleme tamamlandıktan sonra da kapalı Maraş'ın ne şekilde gerçek hayatın parçası haline getirileceğine karar vereceğiz. Durağanlığın kapalı Maraş'ın bu şekilde kalmasını kabul etmiyoruz" dedi.KapalıMaraş'taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin 'askeri' değil, 'sivil' statü haline çevrilmesi için çalışmaların yapılması bekleniyor. Bölge, Kıbrıs'taki çözüm müzakerelerinde her zaman pazarlık konusu oldu. Bir zamanlar turizm cenneti olan Maraş, 1974'teki İkinci Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana terk edildiği haliyle duruyor. Bölge harekattan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatıldı. Maraş, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken karanlığa bürünüp "hayalet şehir" olmaya terk edildi.