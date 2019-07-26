Ne zaman ve ne sıklıkla su içmeliyiz? Su içmek için en uygun zaman…

İnsan vücudunun normal vücut fonksiyonlarını yerine getirmesi için suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle bir insanın her gün su içmesi çok önemlidir. Ancak, insanların yatmadan önce su içmeleri gerekip gerekmediği konusunda bazı tartışmalar vardır. Haberimizde, içme suyunun yararlarına, her gün ne kadar içileceğine ve yatmadan önce içme suyunun artı ve eksilerine göz atabilirsiniz.

Yatmadan önce su içmek ile ilgili önemli bilgiler:

Yeterli su içmek, ve genel sağlık için hayati öneme sahiptir.

Yatmadan önce içme suyunun belirli bir faydası olduğunu gösteren çok az kanıt vardır.

Bir kişi tükettiğinden daha fazla su kaybederse, susuz kalma riski vardır.

YATMADAN ÖNCE SU İÇMEK: ARTILARI VE EKSİLERİ

Birisi gece susuz kalıyorsa veya susuz kalma riski altındaysa, biraz su içmelidir. Bunun ötesinde, yatmadan önce içme suyunun çok az faydası vardır. Ancak yatmadan önce su içmek, kişinin nokturia riskini artırabilir. Yatmadan önce su içmek, gece idrara çıkma ihtiyacını artırabilir. Uyurken insan vücudu, böbrek fonksiyonlarını yavaşlatan ve idrar üretimini azaltan daha fazla hormon üretir.

Bu kombinasyon, insanların gece boyunca idrar yapma gereksinimini azaltır ve kesintisiz uyumasını sağlar. Tekrar tekrar kalkmak, hem uyku süresini hem de kalitesini azaltabilir.

İnsanların ne kadar su içmesi gerekir?

Bir kişi dehidrate olduğunda veya yüksek dehidrasyon olasılığı varsa sıvı içmelidir. Dehidrasyon belirtileri şunları içerir:

ağız kuruluğu,

az miktarda idrar yapma

günde dört kereden az idrar yapma

keskin kokulu ve koyu renkli idrar

Aşağıdakiler ise dehidrasyon riskini arttırır:

sıcak ortamlar veya güneşin çok uzun olması

yoğun fiziksel aktivite veya aşırı terlemeye neden olan herhangi bir şey

şeker hastalığı

ishal veya kusma

çok fazla alkol içmek

ateş

Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucu uzmanlar, kadınların günde yaklaşık 2,7 litre su, erkeklerin ise 3,7 litre su almasını önermektedir.