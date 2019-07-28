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'da saldırısı: En az 23 ölü

Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın düzenlediği saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyeleri, Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenazeden dönenlere rastgele ateş açtı. Saldırıda en az 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 22:26
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: En az 23 ölü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: En az 23 ölü
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