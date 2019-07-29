Hafter hastane vurdu 5 ölü

BUGÜN NELER OLDU

UlusalMutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nunda ölenlerden 3'ünün doktor olduğu, hastanenin üçüncü kez bombalandığı bildirildi. Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.