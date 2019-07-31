Bali adası nerede? Bali’ye nasıl gidilir?

Bali, Hint Okyanusu'nda 95 mil genişliğinde bir adadır ve Java'nın ucunun sadece iki mil doğusundadır. Ayrıca Endonezya'da bulunan Bali adası dünyanın en kalabalık adasıdır. Bali, Lombok, Flores, Timor ve diğerlerini içeren küçük adalar olan Küçük Sunda Adaları'nın en batı ucunda yer alıyor. Bali'nin batıya en yakın komşusu Lombok adası ve Rinjani Dağı'na ev sahipliği yapıyor.

Bali, Batı Avustralya'daki Perth'in kuzeyinde yaklaşık 1.600 mil uzaklıktadır.

Bali, Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın yaklaşık 600 mil doğusundadır.

Nusa Penida ve Nusa Lembongan'ın küçük adaları, güneydoğuda Bali ve Lombok arasında yer almaktadır.

BALİ NEDEN BU KADAR ÜNLÜ?

Elizabeth Gilbert, Bali'nin kültürel kalbi Ubud'u, Eat, Pray, Love adlı kitabıyla ön plana çıkardı. Fakat 2010'da kitap ve film büyük bir iz bırakmadan önce, Bali sessizce sırt çantalı gezginlerde, sörfçülerde ve gezginlerde bir bütçeyle güzellik ve bütünsel yaşam arayışı içindeydi.

Belki de Bali'nin cildi, ya da derinin altına giren eşsiz havası. Endonezya'nın geri kalanı ağırlıklı olarak Müslüman veya Hıristiyan olsa da, Bali bir Hindu adasıdır. Hem antik hem de modern olan eşsiz mimari, bugünün ve geçmişin bir karışımı. Bazen 500 yıllık bir tapınak ile geçen yıl inşa edilen misafirhane / restoran arasındaki farkı söylemek beklendiği kadar kolay değil!

Bali, dünyanın en romantik adalarından biri olarak kabul edilir ve Asya'daki en iyi balayı destinasyonudur. Trafikte tıkalı yollar çok fazla olmasa da, lavlarla birleşen deniz kıyı şeridi ve pirinç terasları gerçekten egzotik bir havaya sahiptir. Adanın etrafına dağılmış çok sayıda gizli bulgu ve doğal eser var.

