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Başbakanı Tatar'dan açıklaması

Özel bir televizyon kanalında, gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, için, "Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 12:14
KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması

CNN Türk'te, KKTC gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş için, "Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye'nin kararlı adımı çok önemli. Kıbrıs Türkleri haklarını yedirtmeyecek. Çatışma kültürüne karşı dik durmalıyız. Bölgede büyük bir zenginlik olduğu belli. Rum kesiminin söylemlerine hayret ediyorum. Rum kesiminin söylemleri hukuk dışı.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var.

Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz.

KAPALI MARAŞ

Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak.

Maraş'ın tapusu bizde!

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KKTC Başbakanı Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması
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