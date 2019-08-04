Teksas’ta saldırı dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada büyük panik yaşanırken, olay yerine polis özel timleri ve ambulans sevk edildi. Alışveriş merkezinde bulunanlar, ellerini havaya kaldırarak, polis gözetiminde dışarı çıkabildi. El Paso Polis Merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Patrick Crusius (21) gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Korkunç saldırıya dair haberler çok kötü, çok ölü var" paylaşımında bulundu. AP ajansı saldırıda 15 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD basını ise 19 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını öne sürdü.