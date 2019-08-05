Filipinler’de ölü sayısı 31’e çıktı

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Filipinler'deGuimaras Adası ile Visayan Adası'ndaki Iloilo kenti arasında sefer yapan üç teknenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olması sonucu ölenlerin sayısı, 31'e çıktı. Emniyet Bölge Sözcüsü Joem Javier, ölenlerin çoğunun sefere önce çıkan iki tekneden olduğunu, son teknede sadece mürettebat bulunduğunu ifade etti. Javier, arama kurtarma ekiplerinin nedeniyle alabora olan teknelerden 62 kişinin kurtarıldığını söyledi. Kazadan kurtulanlar, gökyüzünün bir anda karardığını, güçlü rüzgar ve şiddetli yağmurun teknelerin ters dönmesine yol açtığını aktardı.