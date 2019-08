ABD basınında Türkiye paniği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye karşı her an operasyona başlayabileceğini yazan ABD basınında, "Washington son bir çare Türkiye'yi durdurabilmeyi hedefliyor" denildi. Türkiye ile ABD arasında uzun süredir krize neden olan Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG unsurlarının temizlenmesi ve göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için kurulacak Güvenli Bölge'de geri sayım başladı. Ankara'nın Washington yönetimine karşı net duruşundan taviz vermemesinin ardından ABD basınında panik havası hakim. Washington Post gazetesindeki haberde ABD ve Avrupalı liderlerin, Türkiye'nin her an operasyona başlayacağını düşündükleri vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna gireceğiz" sözlerine de yer veren gazete, ABD'li heyetin dün Ankara'da gerçekleştirilen zirve ile son çare olarak Türkiye'yi durdurabilmeyi denediği aktarıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Barış koridoru" olacağını söylediği bölgenin derinliği konusunda anlaşmazlığın sürdüğüne atıf yapıldı. ABD basınına göre Washington yönetiminin, YPG'den arındırılacak bölgenin 15 kilometre derinlikte olmasını istediği Türkiye'nin ise 30 kilometreden taviz vermediği belirtildi. Haberlerde ayrıca "Trump yönetimi istese de, Kongre yetkisi olmadığı için YPG'yi koruyamaz" denildi.



PYD/YPG'Yİ KORKU SARDI

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatı duyurmasının ardından sınırda hareketlilik yaşanırken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PYD/YPG'yi simgeleyen bez parçaları bir açıklama yapılmadan indirildi, yerlerine ise başka bir şey asılmadı.



ANKARA'DA 'GÜVENLİ BÖLGE' MESAİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara karşı operasyon gerçekleştireceği sinyalinin vermesinin ardından Türk ve ABD askeri heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. 7 saati aşkın süren toplantıda Suriye'nin kuzeyinde ''güvenli bölge'' oluşturulması için teknik düzeyde değerlendirmelere devam edilirken Türkiye, 'güvenli bölge' oluşturulması yönündeki ısrarını bir kez daha masaya koydu. Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı, görüşmelerin bugün de devam edeceği bilgisini paylaştı. Askeri heyetler arasında ilk toplantı, 23 Temmuz tarihinde yine Ankara'da yapılmıştı. ABD tarafının güvenli bölgenin derinliği ve kontrolünün kimde olacağına ilişkin önerileri Türk tarafınca reddedilmişti. Türkiye, güvenli bölgenin 30-35 kilometre derinliğe sahip olmasını, kontrolün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakılmasını istiyor. Terör örgütü YPG/PKK'ya verilen tüm silahların toplanması ve bölgedeki mevzi, tünel, sığınak gibi tahkimatın imha edilmesi de Ankara'nın talepleri arasında.

