Beyaz terörist tartışması büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninTeksas ve Ohio eyaletlerinde önceki gün art arda düzenlenen ve 13 saat içinde 31 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı, "beyaz ırkçı" saldırıların terörizm kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ülke gündeminde sürekli yer tutan "beyaz ırkçı" saldırıların son ikisi, kamuoyunda bu tür saldırıların "terörizm" olarak nitelendirilmesi gerektiği tezini güçlendirdi. Amerikan Foreign Affairs dergisinin ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili güncel bir çalışması, 11 Eylül'ün ardından ülkede düzenlenen silahlı saldırılarda ölen kişi sayısı ve saldırı nedenlerine bakıldığında asıl tehdidin "iç terör" olduğunu ortaya koydu. Teksas'ın El Paso kentindeki saldırıda yaralanan 2 kişinin de ölmesiyle kurbanların sayısı 22'ye yükselirken Trump, 24 kişiyi de yaralayan saldırgan Patrick Crusius için ise 'terör dosyası' açılmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırıda kurbanlardan birinin de saldırganın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. 30 saniye boyunca barda etrafa rastgele ateş açan 24 yaşındaki Connor Betts isimli saldırganın üzerinde kamuflaj olduğu ve yanında ekstra mühimmat olduğu belirtildi.ABDBaşkanı Donald Trump, saldırıların "nefret içerikli ve korkakça işlenmiş olduğunu" ve bu tür eylemlerin son bulması için elinden geleni yapacağını söyledi. Katliamlardan şiddet içerikli oyunlar ile interneti sorumlu tutan ABD Başkanı Trump, beyazların üstünlüğünü savunanları ise eleştirdi.