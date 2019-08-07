Saldırgan Müslüman olsaydı kıyamet kopardı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de hafta sonu beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı teröristlerce düzenlenen ve 29 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili tartışmalar sürüyor. New York Times gazetesi saldırılara, faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkati çekti. Başyazıda, "Saldırı eğer İslam adı altında yapılsaydı yönetim tüm gücüyle teröristlerin silah, para ve ideolojilerini yayacağı platformlara erişimini engellemeye çalışır, destekçilerine yaptırımlar uygular, teröristlere yardım ve yataklık yapanlar hakkında soruşturma açardı. Tahmin edilebileceği gibi, Müslümanlar aşırılık yanlılarına karşı daha sert tavır almamakla suçlanır, yabancı ülkeler yeteri kadar yardım etmediği için yaptırımlarla karşılaşır ya da siyasiler Müslümanların ABD'ye girmelerinin yasaklanması çağrısı yapardı" ifadelerine yer verildi.