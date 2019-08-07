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Yine başrol yok

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Yine başrol yok
İngiliz medyasında, Prens Charles'a "007 James Bond" filminde ufak bir rol alması için teklif götürüldüğü belirtildi. The Sun gazetesi, haziran ayında filmin setini ziyaret eden ve James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig ile gazetecilere poz veren Prens Charles'a filmde küçük bir rol almak isteyip istemediğinin sorulduğunu bildirdi. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Prens tam bir İngiliz karakteri. James Bond hayranları onu filmde görmekten çok hoşlanacak" derken, Prensin bu teklifi değerlendirdiğini söyledi. Prens Charles, daha önce yönetmen Danny Boyle'un 2012 Londra Olimpiyatları için çektiği tanıtım filminde ufak bir rol almıştı.
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Yine başrol yok
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