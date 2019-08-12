Kutsal topraklarda hac sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat Vakfesi'nin ardından önceki akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı. Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil 3 milyon Müslüman hacı oldu. Hacıların coğu sabah ve bayram namazınıKabe'de kıldı.