Piramit büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Amerıkan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verilerine göre, ölçüleri Mısır'daki Keops Piramidi'nin boyutlarını aşan potansiyel olarak tehlikeli bir asteroid, ay sonuna doğru Dünya'nın çok yakınından geçecek. "2019 OU1" diye adlandırılan asteroidin çapının 160 metre olduğu ve bu ölçünün Keops Piramidi'nden 20 metre daha büyük olduğu belirtildi. 2019 OU1, 28 Ağustos'ta Dünya'ya, Venüs gezegeninin bulunduğu mesafeden 40 kat daha yakında olacak. Asteroid gezegenimizi yaklaşık 100 milyon kilometre mesafeden teğet geçecek.