Havada NATO ile Rusya gerilimi

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kaliningrad'ta bulunan bir deniz okulunun törenine özel uçağıyla gittiği sırada Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait F-16 tipi savaş uçağı yaklaştı. Şoygu'nun uçağını takip eden F-16, Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Gökyüzünde gelişen bu olay Rusya ve NATO tarafından ani tepkilere yol açtı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması 'taciz' olarak nitelendirildi. NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise NATO uçağının Şoygu'nun uçağına yaklaşma sebebinin 'tanımlama' olduğu belirtildi.