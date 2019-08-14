Keşmir’de Müslümanların haklarına kısıtlama

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından uyguladığı kısıtlamalar, Kurban Bayramı'nda da devam ederken, Pakistan, Hindistan'ın Müslümanlar için kutsal Kurban Bayramı'nda Cammu Keşmirli Müslümanların dini özgürlüklerini yaşamalarına kısıtlama getirmesini kınadı.Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarının "toplu cezalandırma" olduğu aktarılan Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyuna Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve insan onuruna saygı duymaması gibi eylemleri için hesap vermesi çağrısında bulunuldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Hindistan'a, "Cammu Keşmir'deki sokağa çıkma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi gibi tüm kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması" çağrısı yaptı. Öte yandan 69 insan hakları aktivisti, Keşmir'deki kısıtlamaları kaldırması için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye mektup yazdı.