Trump golften uzak duramıyor

BUGÜN NELER OLDU

Seçım vaadinde golften uzak duracağını söyleyen ABD başkanı Donald Trump, sözünde durmadı. Trump, ABD'de silahlı bir kişinin internette göçmen karşıtı nutuklarını paylaşıp Teksas'taki Walmart mağazasında 22 kişiyi öldürmesinden kısa süre sonra New Jersey'deki özel golf kulübünde görüntülendi. Trump'a ait mülklerde yapılan hükümet harcamalarının izini süren araştırma kuruluşu American Bridge 21st Century, Trump'ın golf gezintileri sırasında ABD Gizli Servisi'nin Başkan'ı korumak için 1 milyon dolardan (yaklaşık 5,6 milyon TL) fazla harcadığını gösteriyor.