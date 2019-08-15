Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Cebelitarık'taki İran tankeri serbest bırakıldı

Cebelitarık'taki tankeri serbest bırakıldı

Cebelitarık özerk yönetimince Suriye’ye taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkoyulan “Grace 1” adlı tankerinin serbest bırakıldığı belirtildi. 'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 18:17 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 18:29
Cebelitarık'taki İran tankeri serbest bırakıldı

Yerel kaynaklara göre, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın yargıcı Anthony Dudley, sabah yaptığı açıklamada, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD'nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini açıklamıştı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Körfez'de statüko sarsılıyor mu? ABD'den beklenen destek gelmedi

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cebelitarık'taki İran tankeri serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN