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'in kuzeninden "soyadımız canavardı" açıklaması

Suriye'deki rejimin lideri 'in muhalif kuzeni Firas , dedeleri Ali Esed'in soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esed"e çevirdiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 12:11
Beşşar Esed'in kuzeninden soyadımız canavardı açıklaması

Beşşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esed'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esed" değil "vahş" olduğunu açıkladı.

Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.

Arapçada "vahş" canavar, "esed" aslan anlamına geliyor.

Kuzen Esed'in, fotoğrafı "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notuyla paylaşması dikkati çekti.

Firas Esed, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Beşşar Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinin de mensup olduğu Alevi mezhebinden 100 binden fazla Suriyeliyi öldürdüğünü ifade etmişti.

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Beşşar Esed'in kuzeninden "soyadımız canavardı" açıklaması
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