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’da 282 can aldı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Hindistan’da sel 282 can aldı
Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı. Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi. Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve Madhya Pradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.
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Hindistan’da sel 282 can aldı
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