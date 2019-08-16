Obama’nın adını verecekler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki Trump Tower binasının bulunduğu bulvarın ismini "Barack H. Obama Caddesi" olarak değiştirmek için başlatılan kampanya için imza atanların sayısı 200 bini geçti. Kampanyayı Move- On.org sitesinde ekimde başlatan Elizabeth Rowin, 75 bin imzaya ulaşılması halinde New York Kent Meclisi'ne başvuracağını belirtmişti. Kampanyayı başlatan Rowin, "Aslında herşey şakayla başladı. Bir komedyen, eski Başkan Barack Obama'nın isminin bulvara verilmesinin Trump'ı ne kadar kızdıracağı üzerine bir şaka yapmıştı. Ben de şakayı gerçeğe dönüştürdüm" diye konuştu.