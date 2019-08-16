Sınır hattında gerginlik büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Pakistan ile Hindistan arasında 70 yıldır süren Keşmir krizinde tansiyon yükseliyor. Hindistan'ın ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet olan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla başlayan gerginlikte dün kan aktı. Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Ghafoor, Keşmir'de sınır hattında çıkan çatışmada 3 ordu mensubunun ve 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü ve Hindistan'a ait bazı sığınakların yok edildiği açıkladı. Pakistan Başbakanı İmran Han ise Hindistan'ın Keşmir konusunda planlar yaptığına işaret ederek, Keşmir'de atacağı her adıma Pakistan'ın daha güçlü karşılık vereceğini açıkladı. Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği de mum yakma töreni ile Keşmir'de yaşananları protesto etti. Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Keşmir'de halkın acı içinde olduğunu belirterek, Keşmirlilerin vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını talep ettikleri için cezalandırıldıklarını söyledi. Büyükelçi Qazi, Keşmir davası için Türkiye halkı ve hükümetinin sarsılmaz destekleri için en derinden şükranlarını ifade etti.