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Türkiye’den İsrail’e tepkisi

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Türkiye’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağına işaret edildi. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir polisi bıçakladıkları iddiasıyla Filistinli bir genci vurarak şehit ettiği, 2 kişiyi de yaraladığını açıkladı.
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Türkiye’den İsrail’e Mescid-i Aksa tepkisi
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