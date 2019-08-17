Dile kolay 512 yaşında

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Grönland'da yaşayan bu köpekbalığının 512 yaşında ve dünyanın en yaşlı omurgalı canlısı olabileceği belirtiliyor. Kuzey Atlantik'te yaşayan Grönland köpek balıklarının her yıl 1 santimetre uzadığı ve yüzyıllarca yaşadığı belirtiliyor. Bu dev canlıyı görüntüleyen uzmanlar 5.5 metre uzunluğundaki köpekbalığının 272-512 yaşları arasında olduğunu ifade ediyor. Science isimli bilimsel dergide Grönland köpekbalıklarıyla ilgili bir makale yazan uzmanlar, Kuzey Atlantik'te yaşayan 28 canlıyı incelediklerini, balıkçılar tarafından yakalanan bu canlınınsa tahminen Shakespeare'dan bile yaşlı olduğunu bildiriyor. Öte yandan bu türlerin şimdiye kadar sadece balıkla beslendiği biliniyordu. Uzmanlar tarafından şimdiye dek avlanırken görüntülenemeyen Grönland köpekbalıklarının başka canlıları da yediği ortaya çıktı. Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, incelenen ölü Grönland köpekbalıklarının midesinde geyik ve atların artıklarına da rastlandı. Grönland köpekbalıkları İzlanda'da tüketilen ve oldukça pahalı olan bir yiyecek olarak biliniyor. Ancak gerekli kesim teknikleri ve terbiyenin uygulanmaması halinde etleri zehirli hale gelebiliyor. DIŞ HABERLER