Kolombiya’da kara propaganda sonuçsuz kaldı

KOLOMBIYA'DA Quindio Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Armenia'nın belediye meclisi, 2014'te aldığı 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararını geri çekti. Armenia kenti yetkilileri, Türkiye'yi ziyaret ederek edindikleri tarihi bilgiler sonrasında 5 yıl önce aldıkları kararı geri çekti. Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Armenia kentinde bundan sonra 24 Nisan'da "sözde Ermeni soykırımına yönelik anma töreni" düzenlenmeyeceğini söyledi.

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