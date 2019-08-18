Kosovalı gençlerden Türkiye’deki Gençlik Kampları’na büyük ilgi

TÜRKIYE Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Kampları Kosovalı gençlerin büyük bir ilgisini çekiyor. Yoğun başvuru sonrası şanslı 100 Kosovalı Genç Türkiye'nin farklı şehirlerini görme imkanı buluyor. İzmir, Antalya, Bursa, Samsun ve Trabzon gibi, katılımcıların hem doğanın yeşilliği hem de denizin maviliğini deneyimleyeceği kamplar, Türkiye'nin 13 ayrı şehrinde düzenleniyor. Yaklaşık 5 gün süren bu kamplarda, gençlerin duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir çok etkinlik gerçekleştiriliyor. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik proje eylül ayında sona erecek.

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