Otopsi sonucu: Epstein kendini astı

ABD'DE dünyaca ünlü siyasetçi ve işadamlarıyla bağlantıları olduğu ileri sürülen ve kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi sonuçları açıklandı. New York'taki adli tıp uzmanları, 10 Ağustos'ta cezaevinde ölü bulunan milyarder işadamı Epstein'in ölüm sebebinin kendisini asarak intihar olduğunu açıkladı. Baş Adli Tabip Dr. Barbara Sampson yaptığı açıklamada, tüm otopsi verileri ve yapılan soruşturma bilgilerinin dikkatlice değerlendirilmesinin ardından intihar sonucuna varıldığını bildirdi. ABD basınındaki haberlerde boynunda kırıklar tespit edilen Epstein'in ölümünün şüpheli olduğu ileri sürülmüştü.

PRENS ANDREW İNGİLTERE'DEN KAÇTI

Abd'de reşit olmayan kızlarla fuhuş ağı kurmaktan suçlu bulunan Jeffrey Epstein'in ilişki içinde olduğu ünlü isimlerden biri olduğu ileri sürülen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğullarından York Dükü Prens Andrew'in hakkındaki haberlerin ardından kaçtığı ortaya çıktı. Prens Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson ile birlikte İspanya'nın Malaga kentine kaçtıkları belirtildi. İngiliz basını ikilinin gündemden kurtulmak için İspanya'nın Sotogrande bölgesine gittiklerini yazdı.