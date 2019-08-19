Hong Kong'da protestolar sürüyor!

Hükümet karşıtı gösteriler daha önceki haftalarda şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Dünkü yürüyüşü organize edenlere göre, yürüyüşe yaklaşık 1.7 milyon kişinin katılması, protestocuların havaalanında gösteri düzenlediği geçen haftaki kaotik sahnelere rağmen hareketin hâlâ yaygın bir şekilde desteklendiğini gösterdi. Bazı aktivistler havaalanındaki etkinlikler için özür diledi.

Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'da suçluların yargılanmak üzere Çin'e iadesine imkan veren yasa tasarısının parlamentonun gündemine gelmesiyle başlayan protestolar 11 haftadır devam ediyor.

Hong Kong 1997'de toplanma özgürlüğü, özgür basın ve bağımsız yargı dahil olmak üzere özel özerklik garantisi veren "tek ülke, iki sistem" anlaşması kapsamında Çin yönetimine geçmişti ancak şehirdeki pek çok kişi Beijing'in bu özgürlüklere zarar verdiğine inanıyor.

Protestolar, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2012 yılında iktidara gelmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan birini temsil ediyor.

Önümüzdeki haftalarda, ilçelerde yeni bir grev de dahil olmak üzere başka gösteriler yapılması planlanıyor.