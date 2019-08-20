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'den 'daki terör saldırısına kınama

, 'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 17:26
Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Burkina Faso'nun kuzeyinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınayarak, ülke halkı ve hükümetine başsağlığı mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
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