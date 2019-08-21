Hindistan’ın amacı Keşmir’i zorla topraklarına katmak

BUGÜN NELER OLDU

Hindıstan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statüyü 5 Ağustos'ta ortadan kaldırmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşerek, gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. İşte krize dair bilinmesi gerekenler:Keşmir, Pakistan, Hindistan ve Çin'in arasında yer alıyor. 222 bin 200 kilometrekare toplam alana sahip bölge, Hindistan alt kıtasının 1947'deki bölünmesinden bu yana anlaşmazlığa konu oldu.İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.Cammu Keşmir'in nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun yüzde 68,3'ü Müslümanlar, yüzde 28,4'ü Hindular ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu. Hindistan hükümetinin, kontrol ettiği bölgeyi Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.