Son dakika haberi: Ünlü mankene dehşeti yaşattılar! Futbolcular kadını uyuşturdular, bayılttılar, sonrasında...

Rusya'da devam eden bir davadan son dakika haberi geldi. Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar'da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018'de Moskova'da diplomat Denis Pak'ı darp etmişti. O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi. Manken, futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti. Tanıklığı kabul ettikten sonra ünlü manken dehşeti yaşadı. İlk hastane raporlarında otel odasının balkonundan düşerek başını çarptığı iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde olayın daha derin olduğu belirlendi.

Dava ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.