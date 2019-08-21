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haberi: Ünlü mankene dehşeti yaşattılar! Futbolcular kadını uyuşturdular, bayılttılar, sonrasında...

Rusya'da yıllar sonra gelen tanıklık dünyanın gündemine olarak düştü. İddiaya göre takımtakımlarından Zenit'te top koşturan Aleksandr Kokorin ile 'da oynayan Pavel Mamev Moskova'da bir diplomatı darp etmişlerdi. Futbolcular aleyhide dava açıldıktan sonra bu yıl yargılanmalarına başlanmıştı. Dava sürecinde doktorlar ve tanıklardan gelen korkunç bilgiler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:00
Son dakika haberi: Ünlü mankene dehşeti yaşattılar! Futbolcular kadını uyuşturdular, bayılttılar, sonrasında...

Rusya'da devam eden bir davadan haberi geldi. takımlarından Zenit'te forma giyen Aleksandr Kokorin ile 'da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018'de Moskova'da diplomat Denis Pak'ı darp etmişti. O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi. Manken, futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti. Tanıklığı kabul ettikten sonra ünlü manken dehşeti yaşadı. İlk hastane raporlarında otel odasının balkonundan düşerek başını çarptığı iddia edilmişti. Ancak yapılan incelemelerde olayın daha derin olduğu belirlendi.

Dava ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Ünlü mankene dehşeti yaşattılar! Futbolcular kadını uyuşturdular, bayılttılar, sonrasında...
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