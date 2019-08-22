Haberler Dünya Haberleri Son Dakika:Esed rejiminden alçak saldırı!

Son Dakika:Esed rejiminden alçak saldırı! Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

AA Dünya Haberleri Giriş Tarihi: 22.8.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 12:50