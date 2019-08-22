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için teknik çalışmalarda sona gelindi

'nin kuzeyinde, ile 'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı için geri sayım sürüyor. Saha analizlerinin ardından masada teknik açıdan da son aşamada olunan çalışmaların tamamlanmasıyla ABD ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Müşterek Harekat Merkezi, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

Giriş Tarihi: 22.8.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 13:27
Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi

İlerleyen günlerde merkezin de devreye girmesiyle 'nin kuzeyinde ilk etapta teröristler, ağır silahları ile belirlenecek alanın dışına çıkarılacak ardından TSK'nın üsleri oluşturulacak ve ile Türk askerleri devriye faaliyetine başlayacak.

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Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi
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