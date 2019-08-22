Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi

Suriye'nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölge için geri sayım sürüyor. Saha analizlerinin ardından masada teknik açıdan da son aşamada olunan çalışmaların tamamlanmasıyla ABD ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Müşterek Harekat Merkezi, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak
Giriş Tarihi: 22.8.2019 13:26Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 13:27
İlerleyen günlerde merkezin de devreye girmesiyle Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta teröristler, ağır silahları ile belirlenecek alanın dışına çıkarılacak ardından TSK'nın üsleri oluşturulacak ve ABD ile Türk askerleri devriye faaliyetine başlayacak.