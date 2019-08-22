İdlib’den kaçanların sayısı 1 milyona dayandı

Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Saldırıların yoğunlaştığı 2 Şubat'tan bu yana Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında toplam 11 çadır kent, 30 Sivil Savunma merkezi, 66 sağlık tesisi, 106 okul, 18 pazar yeri, 71 cami, 2 su santrali, 3 elektrik santrali ve 16 fırın hedef alındı. Bu süre içinde 5 insani yardım çalışanı, 10 Sivil Savunma görevlisi, 11 ambulans ve 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında dün 5 sivil daha hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı. Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan- 19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

İdlib'de hava saldırıları nedeniyle göç başladı

3 MİLYON SİVİL TEHLİKEDE

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Rusya ve Türkiye'nin 2018'de varmış olduğu İdlib mutabakatına derhal geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "İdlib'e yönelik saldırıların artması 3 milyon sivilin hayatını etkileyecek yeni sorun dalgası yaratabilir" dedi.

HAN ŞEYHUN REJİMİN KUŞATMASINDA

RUSYA'NIN hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayan Beşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini tam kuşatmaya aldı. İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini de alan rejim, ilçeye girmek için 3 gün önce operasyon başlatmıştı. Rejimin ilçenin kuzeydoğusundaki Teri köyü ve Teri Tepesi'ne ilerlediği belirtildi.