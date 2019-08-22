Yüzyılın Anlaşması’nı açıklayacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını gelecek haftalarda açıklayabileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, ABD yönetimine, ülkeleri için "kırmızı çizgi" mahiyetindeki maddelerle ilgili bilgi verdiklerini kaydetti. Planın basına sızan kısımları sert şekilde eleştirilmişti. Plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'i satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteledi. Danimarka kraliyet ailesi, ziyaretin ertelemesini şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.