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Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin'den orduya talimat: Hazır olun

Rusya Devlet Başkanı , orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatını verdi.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 13:02
Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin'den orduya talimat: Hazır olun

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sert yanıt verdi.

Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze denemesi yapmasının dünyanın farklı bölgelerine kullanımı yasak füzeleri sevk etme estiğini gösterdiğini de belirtti.

ABD FÜZE DENEMESİNİ 18 AĞUSTOS'TA YAPMIŞTI

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos'ta Kaliforniya'da bulunan San Nicolas Adası'nda gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

'ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması'ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin'den orduya talimat: Hazır olun
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