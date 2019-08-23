Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli yaralandı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ilk bulgular ışığında Batı Şeria'daki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında bir patlama meydana geldiğinden şüphelenildiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edilirken, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınındaki patlama sonucu 3 kişinin ağır yaralandığını aktardı.

İsrail basını, yaralı 3 İsrailliden 2'sinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini, patlamanın nedeninin ise araştırıldığını kaydetti.

Haberlerde ayrıca patlamanın hemen ardından olay yerinden şüpheli bir aracın uzaklaştığı ifade edildi.