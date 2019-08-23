KKTC’de Malazgirt Zaferi coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞIhimayesinde OkçularVakfı tarafından düzenlenenMalazgirt Zaferi'nianma törenleri dün başladı.Anadolu kapılarınıTürkiye'ye açanzaferin 948'inci yıldönümüetkinlerinebu yıl Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'nden(KKTC) start verildi.Ahlat ve MalazgirtAnadolu'nun Fethi 1071Anma Törenleri'nintanıtım programıLefkoşa'daki Hala SultanCamisi'nin avlusundagerçekleştirildi.Resmi törenlerinbugün başlayacağı etkinlikler26 Ağustos'taCumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın dakatılacağı büyük anmatöreni ile son bulacak.Lefkoşa'da dün düzenlenenbasın toplantısındakonuşan OkçularVakfı MütevelliHeyeti Üyesi N.Bilal Erdoğan,"Bugünden itibarenAhlat veMalazgirt'te 4 günboyunca gelenekselsporlarımızı,müziklerimizitanıtacağız.Nasıl Çanakkaleetkinleri büyükbir coşkuylakutlanıyorsaAhlat - Malazgirtetkinliklerinin deaynı şekilde kutlanmasınıhedefliyoruz.MalazgirtZaferi'ni, bu milletinçocuklarının çokiyi anlamasını istiyoruz"dedi.