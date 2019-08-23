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’de coşkusu

Vatan toprağının önemini anlatan “Ahlat ve ’nun Fethi ”, ’de başladı. Okçular Vakfı’nın etkinlikleri 4 gün sürecek

SELÇUK EREN
SELÇUK EREN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
KKTC’de Malazgirt Zaferi coşkusu
CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'ni anma törenleri dün başladı. Anadolu kapılarını Türkiye'ye açan zaferin 948'inci yıldönümü etkinlerine bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) start verildi. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Törenleri'nin tanıtım programı Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nin avlusunda gerçekleştirildi. Resmi törenlerin bugün başlayacağı etkinlikler 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı büyük anma töreni ile son bulacak. Lefkoşa'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, "Bugünden itibaren Ahlat ve Malazgirt'te 4 gün boyunca geleneksel sporlarımızı, müziklerimizi tanıtacağız. Nasıl Çanakkale etkinleri büyük bir coşkuyla kutlanıyorsa Ahlat - Malazgirt etkinliklerinin de aynı şekilde kutlanmasını hedefliyoruz. Malazgirt Zaferi'ni, bu milletin çocuklarının çok iyi anlamasını istiyoruz" dedi.
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KKTC’de Malazgirt Zaferi coşkusu
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