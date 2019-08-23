KKTC’de Malazgirt Zaferi coşkusu

CUMHURBAŞKANLIĞI
himayesinde Okçular
Vakfı tarafından düzenlenen
Malazgirt Zaferi'ni
anma törenleri dün başladı.
Anadolu kapılarını
Türkiye'ye açan
zaferin 948'inci yıldönümü
etkinlerine
bu yıl Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nden
(KKTC) start verildi.
Ahlat ve Malazgirt
Anadolu'nun Fethi 1071
Anma Törenleri'nin
tanıtım programı
Lefkoşa'daki Hala Sultan
Camisi'nin avlusunda
gerçekleştirildi.
Resmi törenlerin
bugün başlayacağı etkinlikler
26 Ağustos'ta
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın da
katılacağı büyük anma
töreni ile son bulacak.
Lefkoşa'da dün düzenlenen
basın toplantısında
konuşan Okçular
Vakfı Mütevelli
Heyeti Üyesi N.
Bilal Erdoğan,
"Bugünden itibaren
Ahlat ve
Malazgirt'te 4 gün
boyunca geleneksel
sporlarımızı,
müziklerimizi
tanıtacağız.
Nasıl Çanakkale
etkinleri büyük
bir coşkuyla
kutlanıyorsa
Ahlat - Malazgirt
etkinliklerinin de
aynı şekilde kutlanmasını
hedefliyoruz.
Malazgirt
Zaferi'ni, bu milletin
çocuklarının çok
iyi anlamasını istiyoruz"
dedi.