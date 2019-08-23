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Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

Anne ayı ve 3 yavrusu, ’nın Yelizovo şehrine indi. Ayı ve yavrularını polis kovaladı. O anlar güvenlik ve amatör kameralara yansıdı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 10:59
Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

Olay, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Yelizovo şehrinde meydana geldi. Anne ayı ve 3 yavrusu, Yelizovo kentinin sokaklarına indi. Olayı fark eden polis ekipler, araçla ayıları kovaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ayılar, şehir merkezine girdi. Polis ekipleri, özel sinyaller kullanarak ayıları Avacha Nehri'ne doğru yönlendirdi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, avcıların ayıları aradığı belirtilirken; Kamçatka'da 2019 yılı içerisinde, insanlara tehlike oluşturabilecek 60 ayının öldürüldüğü; 3 kişinin ise vahşi hayvan saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
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