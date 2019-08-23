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Son Dakika: Erdoğan- Putin görüşmesi

Başkan , Rusya lideri ile görüştü. İki lider Suriye ve Libya'daki gelişmeler, konuştu.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 14:17
Son Dakika: Erdoğan- Putin görüşmesi

Görüşmeyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir.

Başkan Erdoğan ve Putin görüştü! İki lider Suriye ve Libya'daki gelişmeleri konuştu

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Son Dakika: Erdoğan- Putin görüşmesi
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