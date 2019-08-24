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'de iskeleye çarptı: 7 yaralı

'in Marmara ilçesine bağlı 'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 16:15
Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

Balıkesir'de feribot kazası! Feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı
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