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Her dakika bir sahası yanıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Her dakika bir futbol sahası yanıyor
Dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanmaya devam ediyor. Uydu görüntüleri haftalardır süren 'Dünyanın akciğerleri' olarak bilinen Amazonlar'daki yangının boyutlarını gözler önüne serdi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıkladı. Son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yangınlar nedeniyle her bir dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yokoluyor. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yangınları küresel ısınmanın da tetiklediği düşünülüyor. Uzmanlara göre yangınlardan yayılan karbondiyoksidin atmosfere salınması küresel ısınmayı artıracak.
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Her dakika bir futbol sahası yanıyor
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