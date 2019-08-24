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’den bir ay içinde 7’inci füze denemesi

, ’nin Doğu Denizi (Japon Denizi)’ne 2 balistik füze atışı yaptığını açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 10:29
Kuzey Kore’den bir ay içinde 7’inci füze denemesi

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 2 balistik füze atışı yaptığını açıkladı.

Tokyo'daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07'de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi'ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore'nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Kuzey Kore’den bir ay içinde 7’inci füze denemesi
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