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MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 16:43
MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

Silahlı kuvvetler personeli selde mahsur kalan vatandaşları böyle kurtardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi.

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MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
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