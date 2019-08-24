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Uluslararası topluma ‘soykırım’ çağrısı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Uluslararası topluma ‘soykırım’ çağrısı
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan işgali" altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Han, milyonlarca Keşmirlinin "acımasız Hindistan işgali, tacizi ve şiddeti" altında bulunduğuna işaret ederek, "Hindistan işgal kuvvetlerinin", bölge halkının Kurban Bayramı dahil olmak üzere dini uygulamalarını engellediğinin altını çizdi. Uluslararası toplumun, din veya inanç temelli şiddet mağdurlarıyla dayanışma gösterdiğine dikkati çeken Han, "Dünya Hindistan işgali altındaki Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımın önlenmesi için harekete geçmeli" dedi. Hindistan, Keşmir'e ayrıcalık tanıyan maddeyi iptal edip bölgenin özel statüsünü kaldırmıştı.
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Uluslararası topluma ‘soykırım’ çağrısı
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