Bal yüzünden aylarca hapis yattı

BUGÜN NELER OLDU

Karayipülkesi Jamaika'dan ABD'ye dönen bir adam yanında getirdiği ballar yüzünden 82 gün tutuklu kaldı. Leon Haughton isimli adam, akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Jamaika'dan üç kavanoz bal getirdi. Yeşil kart sahibi olan Haughton, Baltimore-Washington Uluslararası Havaalanı'da balların içinde bir tür sentetik uyuşturucu madde olan sıvılaştırılmış metamfetamin olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Eyalet ve federal laboratuvar testlerinden geçen sıvıların gerçek bal olduğunun tespit edilmesinin ardından Haughton, özgürlüğüne kavuştu