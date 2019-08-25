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G7 Zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 25.8.2019
G7 Zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı
Fransa'nın Biarritz kentinde dün başlayan G7 Zirvesi öncesinde Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin bir araya geldiği 45'inci G7 Zirvesi'nde İran'dan terörle mücadeleye, iklim değişikliğinden ticaret savaşına kadar dünyayı ilgilendiren birbirinden hassas dosyaları görüştü. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise "Rusy a'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor" dedi.
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G7 Zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4 yaralı
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