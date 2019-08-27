G7’de Zarif itirafı

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 zirvesinin dünkü ilk gününde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in zirveye yaptığı sürpriz ziyaret dünya gündemine oturdu. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Cevad Zarif'in Fransa tarafından davet edilmesi, "ABD-İran ilişkilerindeki pürüzlerin giderileceğinin sinyali olabilir" yorumlarına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım" dedi. Trump, öte yandan "Onunla (Zarif) görüşmek için çok erken" diye ekledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiği" yorumunu yaptı.



RUSYA TARTIŞMASI

Öte yandan Donald Trump'ın, Rusya'nın G7'ye davet edilmesi konusunda diğer liderlerle tartışma yaşadığı belirtildi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ı sadece İtalya Başbakanı Giuseppe Conte destekledi.

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