Beni tanıdın mı Mary Jo?

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Sudan'ınDarfur bölgesinde iç savaşın tırmandığı bir dönemde yaralılara hizmet eden Amerikalı hemşire Mary Jo Frawley, o sıralar tedavi ettiği bir çocukla 15 yıl sonra Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışmalar yürüten bir gemide karşılaştı.Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Mediterranee kuruluşlarının ortaklaşa faaliyet yürüttüğü Ocean Viking gemisi, 9-12 Ağustos tarihlerinde Libya açıklarında 4 göçmen teknesini kurtardı. Gemiye çıkarılan 356 göçmenden biri de Darfur savaşı sırasında MSF hemşiresi Frawley'in tedavi ettiği ve bugün 17 yaşındaki Sudanlı Ömer'di. Frawley, "Bu çocuğu hatırlıyorum. Onu bana annesi getirmişti. Saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı. Herkes dağlara kaçmak zorunda kalmıştı. Çok zor zamanlardı" dedi.Bombardımanda yaralandığı sırada henüz iki yaşında ufak bir çocuk olan ve o günlerden kalma yara izini bacağında hala taşıyan Ömer ise karşılaştığı kişiyi tanıyamasa da hikayeyi annesinden dinlediğini söyledi. Yine aynı gemideki göçmenler arasında yer alan 22 yaşındaki Abdurrahman'ın babası, Amerikalı hemşire Frawley'i, savaş suçları işlemekle suçlanan Cancavit adlı milisler tarafından öldürülmekten son anda kurtarmış ancak kendisi yaşamını yitirmişti.Abdurrahman'la karşılaşmasının sevincini de yaşayan hemşire Frawley, "Babanın yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmamayı ve size yardım etmeyi umuyordum. Ailen bunu benim için yaptı, benim görevim de bunu senin için yapmaktır. Şu an şükran duyuyorum" dedi.